Ця зима буде надскладною: глава Мінрегіону розповів про опалювальний сезон у 2022 році

Цьогоріч опалювальний сезон буде складним, а в оселях не буде спекотно

Опалювальний сезон у 2022 – 2023 році буде надзвичайно складним для кожного українця. На цьому наголошує міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

У своєму фейсбуці він написав пост, присвячений зимі й опалювальному сезону. Він підкреслив, що тарифи не змінюватимуться, але потрібно бути морально готовими до того, що спекотно у помешканнях уже не буде.

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Очевидно, що ця зима буде надскладною. Головне – ми маємо захистити кожного українця й обігріти його помешкання. Тарифи на тепло не зміняться! Ми забезпечимо їхню стабільність, – підкреслив міністр.

Він також зазначив, що цьогоріч опалювальний сезон стартує вчасно. Для цього в Україні є всі передумови.

Водночас міністр підкреслив, що українці повинні змінити свої звички. Передовсім слід забути про відчинені вікна взимку. Так, ту саму ситуацію, коли ми обігріваємо вулиці.

Він додав, що оптимальна температура в будинках повинна коливатись між 18 і 20 градусами. Але в жодному разі не бути нижчою, ніж 16 градусів. Так відбувається, наголошує міністр, в ощадливих країнах розвинутої Європи.

Як ми переживемо цю зиму – залежить від кожного із нас. Готуватися до холодів варто саме зараз, – додав він.

Міністр також назвав головну мету, якої слід досягнути. Мовиться про забезпечення безперервного постачання тепла в оселі українців. В нашій державі чудово розуміють усі можливі ризики, а також займаються активною підготовкою до їх запобігання.

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