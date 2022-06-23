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Ця зима буде надскладною: глава Мінрегіону розповів про опалювальний сезон у 2022 році

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Цьогоріч опалювальний сезон буде складним, а в оселях не буде спекотно - фото 1
Цьогоріч опалювальний сезон буде складним, а в оселях не буде спекотно

Опалювальний сезон у 2022 – 2023 році буде надзвичайно складним для кожного українця. На цьому наголошує міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

У своєму фейсбуці він написав пост, присвячений зимі й опалювальному сезону. Він підкреслив, що тарифи не змінюватимуться, але потрібно бути морально готовими до того, що спекотно у помешканнях уже не буде.

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Очевидно, що ця зима буде надскладною. Головне – ми маємо захистити кожного українця й обігріти його помешкання. Тарифи на тепло не зміняться! Ми забезпечимо їхню стабільність, – підкреслив міністр.

Він також зазначив, що цьогоріч опалювальний сезон стартує вчасно. Для цього в Україні є всі передумови.

Водночас міністр підкреслив, що українці повинні змінити свої звички. Передовсім слід забути про відчинені вікна взимку. Так, ту саму ситуацію, коли ми обігріваємо вулиці.

Ця зима буде надскладною: глава Мінрегіону розповів про опалювальний сезон у 2022 році - фото 508115

Він додав, що оптимальна температура в будинках повинна коливатись між 18 і 20 градусами. Але в жодному разі не бути нижчою, ніж 16 градусів. Так відбувається, наголошує міністр, в ощадливих країнах розвинутої Європи.

Як ми переживемо цю зиму – залежить від кожного із нас. Готуватися до холодів варто саме зараз, – додав він.

Міністр також назвав головну мету, якої слід досягнути. Мовиться про забезпечення безперервного постачання тепла в оселі українців. В нашій державі чудово розуміють усі можливі ризики, а також займаються активною підготовкою до їх запобігання.

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