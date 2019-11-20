У скільки обійдеться ремонт гнучкого Huawei Mate X

HUAWEI Mate X краще не розбивати

Незабаром після старту продажів гнучкого смартфона Mate X компанія HUAWEI опублікувала інформацію про ціну комплектуючих для негарантійного ремонту новинки. Спойлер – ремонт однозначно не буде бюджетним!

Як виявилося, грати просунутим гаджетом HUAWEI Mate X у футбол і кидати на землю дисплеєм вниз економним користувачам безумовно не варто.

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Найдорожчим елементом гнучкого смартфона виявився його дисплей (воно й не дивно) – його заміна у разі поломки обійдеться користувачам у $ 1006.

Друге місце у списку посіла материнська плата пристрою, яку виробник оцінив у суму $ 508. Вартість заміни основної камери HUAWEI Mate X складе $ 100, кришки батарейного відсіку – $ 51,32, а вбудованого акумулятора – $ 39,5. Варто відзначити, що ціни вказані для Китаю – в інших регіонах ці цифри можуть виявитися іншими.

Ремонт HUAWEI Mate X – задача не з простих

Нагадаємо, що смартфон HUAWEI Mate X з восьмидюймовим гнучким екраном побудований на базі восьмиядерного процесора Kirin 980 з 5G-модемом, оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті і акумулятором 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 55 Вт.

Ціна новинки на старті продажів склала $ 2424.

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