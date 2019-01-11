Чекала літак і танцювала: як звичайнісінький твіт став вірусним за добу

Кожен із нас бодай раз у житті спізнювався на свій літак або ж чекав на затриманий рейс. Студентка юридичного факультету з Атланти Кейт Гоулд з тих щасливиць, яким забракло кількох хвилин для того, щоб встигнути на борт судна.

Втішив той факт, що вона не засмутилася, а вирішила поділитися своїм "фартом" з читачами у Twitter.

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Почала свій день Кеті з запізнення на літак. Коли вона все-таки добралася до аеропорту, виявила, що до наступного рейсу їй залишається ще 4 години. Звичайно ж, вона могла просто "залипнути" у своєму смартфоні або тинятися duty-free, але вона обрала інший варіант.

Вона записала танцювальне відео під безсмертну мелодію 80-х років You Make My Dreams гурту Daryl Hall & John Oates. У середині відео у Кеті з'являється партнер – кіт Бові. Ні, вони не познайомилися в аеропорту. Бові частенько подорожує з Кеті.

Загалом, відео було приречене на успіх, адже в ньому була і красива Кеті, і жвава мелодія, і пухнастик. За півтора дня відео переглянули понад 4,46 млн разів (це число невпинно росте), зробили 31 тисячу репостів, а також 202 тисячі разів вподобали.

Дивіться і вчіться, як треба розважатися, коли, на перший погляд, усе пішло коту під хвіст!

I missed my flight and it was 4 hours until the next so this is what I did pic.twitter.com/BPHMU9q5km — lil hunny (@katiemgould) 10 січня 2019 р.

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