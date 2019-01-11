Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Чекала літак і танцювала: як звичайнісінький твіт став вірусним за добу

  • 66
Дивіться, як треба розважатися в аеропорту - фото 1
Дивіться, як треба розважатися в аеропорту

Кожен із нас бодай раз у житті спізнювався на свій літак або ж чекав на затриманий рейс. Студентка юридичного факультету з Атланти Кейт Гоулд з тих щасливиць, яким забракло кількох хвилин для того, щоб встигнути на борт судна.

Втішив той факт, що вона не засмутилася, а вирішила поділитися своїм "фартом" з читачами у Twitter.

І ще: Кицька, яка вітається, підкорила Reddit: відео

Почала свій день Кеті з запізнення на літак. Коли вона все-таки добралася до аеропорту, виявила, що до наступного рейсу їй залишається ще 4 години. Звичайно ж, вона могла просто "залипнути" у своєму смартфоні або тинятися duty-free, але вона обрала інший варіант.

Вона записала танцювальне відео під безсмертну мелодію 80-х років You Make My Dreams гурту Daryl Hall & John Oates. У середині відео у Кеті з'являється партнер – кіт Бові. Ні, вони не познайомилися в аеропорту. Бові частенько подорожує з Кеті.

Загалом, відео було приречене на успіх, адже в ньому була і красива Кеті, і жвава мелодія, і пухнастик. За півтора дня відео переглянули понад 4,46 млн разів (це число невпинно росте), зробили 31 тисячу репостів, а також 202 тисячі разів вподобали.

Дивіться і вчіться, як треба розважатися, коли, на перший погляд, усе пішло коту під хвіст!

Читайте також: Як кіт зіпсував витвір мистецтва: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 4205
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 2056
Дівчина тижня: модель Келлі Брук, яка є володаркою найідеальнішого тіла у світі
  • 06 cічня, 17:25
  • 1984
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл