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У Сінгапурському зоопарку уперше народилося левеня з пробірки: милі фото

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Левеня народилося ще у жовтні минулого року - фото 1
Левеня народилося ще у жовтні минулого року

І хоче це сталося ще в жовтні, співробітники Сингапурського зоопарку вирішили повідомити про радісну новину лише зараз. Вони почекали, поки левеня Сімба зміцніє та трохи виросте. І лише тоді показали публіці 3-місячного малюка лева, який народився у результату штучного запліднення.

Своє ім'я левеня отримало на честь героя легендарного діснеївського мультфільму.

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На жаль, Сімбі не вдасться познайомитися зі своїм батьком Муфаса. Його довелося приспати ще до народження малюка.

У Сінгапурському зоопарку уперше народилося левеня з пробірки: милі фото - фото 445447

20-річний африканський лев страждав атрофією. До того ж через свій агресивний характер він ніколи не парувався. Щоб добути його сперму, співробітники зоопарку вдалися до процедури електроеякуляції. Ця процедура використовується рідко і проходить під наркозом.

Сімба, який народився у жовтні, нерозлучний з матір'ю Кайлою. Правда, її молока левеняті не вистачало, і його довелося підгодовувати з пляшечки. Сьогодні він виглядає міцним і активним. Тому в зоопарку Сінгапуру і вирішили, що настав час представити його журналістам і відвідувачам. У зоопарку розповіли, що Сімба "росте здоровим і допитливим левом", який любить грати м'ячем з ротанга.

У Сінгапурському зоопарку уперше народилося левеня з пробірки: милі фото - фото 445448

Уперше двоє левенят з пробірки з'явилися на світ у 2018 році в ПАР.

Міжнародний союз охорони природи (МСОП) класифікує африканських левів як вразливий вид. Тож штучне запліднення (ЕКЗ) дуже важливо для відродження світової популяції левів, вважають експерти. Адже у дикій природі їх залишилося менш як 40 тисяч.

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Джерело: BBC
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