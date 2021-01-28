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Труднощі життя з котом показали в кумедному відео
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Коти регулярно стають зірками інтернету, адже їхній вигляд та поведінка можуть за мить змусити сміятись і дивуватись. Цей рудий пухнастик також не став винятком з правил!
На платформі Reddit користувач з ніком TurdsforNipples поділився кумедним відео з котом, яке стрімко підкорює тренди. За лічені години допис зібрав понад 28 тисяч балів та більше як сотню коментарів.
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А все тому, що не лише коробки викликають захват у цих домашніх улюбленців. Якщо ж вам випаде шанс жити з пухнастиком, то варто бути дуже обережними з книжками та ноутбуками. Чому? Бо вони стають ідеальним місцем, щоб посидіти та них із презирливим поглядом. Не вірите? Зацініть це відео:
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