У нью-йоркському зоопарку народився рідкісний білий кенгуру: фотофакт

У зоопарку Нью-Йорка з'явився на світ білий кенгуру Космо. Він народився у звичайної пари рудих кенгуру Бумера і Рози. Такий кенгуру вважається дуже рідкісним. Нині він єдиний у Північній Америці.

Співробітники зоопарку намагаються зрозуміти, що спровокувало таку рідкісну мутацію. Швидше за все, це лейкізм – мутація, яка викликає часткову втрату пігментації шкіри і хутра. Крім того, у новонародженого кенгуру чорні очі. На здоров'я тварини лейкізм не вплине, але може принести деякі незручності, адже тепер Космо не зможе замаскуватися у дикій природі.

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Власник зоопарку Джордан Патч розповів, що був шокований, коли дізнався про народження незвичайного кенгуру: "Коли ми уважніше придивилися і побачили чорні очі, наші щелепи впали на підлогу. Тоді ми зрозуміли, що маємо те, чого не бачили за всю свою кар'єру. Це єдиний білий кенгуру, який зараз є у Північній Америці, так що це велика рідкість".

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