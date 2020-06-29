У Сінгапурі роздають Bluetooth-пристрої для відстежування COVID-19

У Сінгапурі людям, які не мають смартфонів, роздають спеціальні Bluetooth-пристрої TraceTogether, щоб відстежувати поширення коронавірусу.

За інформацією, пристрої TraceTogether є альтернативою урядовому додатку для відстеження поширення вірусу. "У рамках заходів щодо уповільнення поширення епідемії коронавірусу у Сінгапурі почали роздавати Bluetooth-пристрої для відстеження контактів", – йдеться в повідомленні.

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Першу партію пристроїв роздали людям похилого віку, які мають проблеми з пересуванням і за ким нікому доглядати. Гаджети мають унікальні QR-коди, які потрібно заряджати, оскільки термін роботи акумулятора тримає до 9 місяців.

Відзначається, що TraceTogether обмінюється сигналами Bluetooth з іншими розташованими поблизу пристроями або смартфонами з додатком для відстеження COVID-19. Таким чином користувачі будуть попереджати, якщо хтось із тих, з ким вони контактували, заразився коронавірусною хворобою.

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