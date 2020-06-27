Особливі фішки Android 11 можуть бути недоступними для більшості смартфонів

На початку червня Google випустила першу публічну бету Android 11, яку можуть випробувати не тільки власники "пікселів", а й користувачі смартфонів OnePlus, Xiaomi і OPPO. Як стало відомо, деякі з ключових нових функцій можуть так і залишитися ексклюзивними для пристроїв лінійки Pixel.

Розробники з порталу XDA вивчили документацію по Android 11, в якій Google вказує, які з нових функцій повинні бути реалізовані на всіх пристроях в обов'язковому порядку, на розсуд виробників або не повинні бути доступні зовсім. Усього в документі описується близько 60 фішок, серед яких особливу увагу заслуговують три – вони будуть необов'язковими для всіх Android-пристроїв.

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Першою функцією, реалізація якої є необов'язковою для сторонніх виробників, стало оновлене меню живлення. Google кардинально переробила цей розділ системи, помістивши в це меню доступ до платіжних карт Google Pay і управління "розумними" приладами в екосистемі Google Home.

Другим опціональним нововведенням стало групування повідомлень від месенджерів в окремий блок в центрі повідомлень. З такою реалізацією нові вхідні повідомлення розташовуються завжди у верхній частині списку, завдяки чому їх не потрібно шукати серед інших повідомлень.

Також у список необов'язкових змін потрапив інструмент під назвою IdentityCredential. Він дозволяє програмам зберігати на пристрої документи, що засвідчують особу користувача. Це можуть бути водійські права, паспорт або щось іще. Подібна можливість вже реалізована в деяких країнах, однак новий інструмент Google дозволяє додатково убезпечити особисті дані, зберігаючи їх у виділеній захищеної області пам'яті на пристрої.

Реалізація цих трьох фішок безпосередньо залежить від OEM-виробників. Вони можуть як додати ці зміни у свої прошивки, так і вважати їх непотрібними.

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