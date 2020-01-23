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У Німеччині запропонували заборонити меми з роздільною здатністю більше як 128х128 пікс

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У Німеччині запропонували заборонити меми з роздільною здатністю більше як 128х128 пікс - фото 1

Федеральний уряд Німеччини запропонував "дискусійний проєкт" в рамках реформи авторського права. Згідно з ним, для створення мема на основі чужого зображення, автору фотожаби потрібно отримати дозвіл у власника прав на зображення.

Так, без дозволу автора для мема можна буде використовувати лише мініатюру зображення, розмір якої не перевищує 128 пікселів. Зазначається також, що пропозиція уряду поширюється і на відео- і аудіоматеріали: без ліцензії дозволяється публікувати лише їхній секундний уривок.

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У Німеччині запропонували заборонити меми з роздільною здатністю більше як 128х128 пікс - фото 381525

Правила, зазначені в проєкті, стосуються лише мемів і інших матеріалів, які використовуються в "комерційних цілях". Мається на увазі, що рядовий німець може вільно змінювати чужі зображення і публікувати їх на своїх сторінках у соцмережах, але компаніям, які захочуть поступити аналогічно, доведеться спочатку придбати права на оригінальне зображення.

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Джерело: golem
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