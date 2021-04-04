У Нідерландах встановили перший у світі дверний дзвінок для риб

У нідерландському Утрехті вперше в світі з'явився "дверний дзвінок" для риб. Пристрій – частина системи, яка пов'язана з судноплавним шлюзом, встановленим в річці Вехт.

Як повідомляє DutchReview, система буде підіймати й опускати ворота споруди, щоб пропускати морських мешканців, які пропливають повз. Правда, натискати ці кнопки будуть не самі риби, а випадкові люди.

І ще: В Австралії на чоловіка двічі напав восьминіг: відео відразу стало вірусним

Дзвінок встановили спеціально до весняної міграції, коли через Вехт пропливають тисячі риб. Позаяк ворота шлюзу частіше бувають закритими, в цей час у водах утворюється справжня пробка. Щоб вирішити проблему, на дні річки встановили веб-камеру, що транслює зображення в мережу.

Тепер, помітивши на трансляції скупчення риб, будь-хто може натиснути на спеціальний "дзвінок" на сайті. Кнопка передасть сигнал співробітнику, який перевірить зображення і, якщо це не фальшива тривога, відкриє ворота.

Проєкт запустили швидше в освітніх цілях, щоб жителі Утрехта, або взагалі користувачі інтернету, могли ознайомитися з різноманітними мешканцями річки.

Читайте також: Вчені розповіли, як сплять восьминоги: ви здивуєтеся