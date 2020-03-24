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У Сіднеї величезний восьминіг прогулявся по пляжу: відеофакт

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У Сіднеї величезний восьминіг прогулявся по пляжу: відеофакт - фото 1

Величезний восьминіг влаштував собі прогулянку по австралійському пляжу. Незвичний випадок стався на пляжі Менлі Біч у Сіднеї.

Істота випадково помітив дайвер і зняв прогулянку на відео. Мабуть, восьминіг вибрався на берег завдяки припливу, а потім, коли вода зійшла, відправився по суші в пошуках їжі.

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"Спочатку восьминіг здавався обережним, але через деякий час він явно відчув себе комфортно", – говорить дайвер.

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Джерело: dailymail
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