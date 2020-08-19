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У швейцарському містечку пішов шоколадний дощ: фотофакт

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У швейцарському містечку пішов шоколадний дощ: фотофакт - фото 1

Жителі швейцарського містечка Ольтен зіткнулися минулого тижня з незвичайним явищем: кілька днів поспіль у них йшов дощ з коричневого пилу. Як виявилося, це були подрібнені частинки какао-бобів, віднесені вітром з кондитерської фабрики неподалік.

Місцеві звернули увагу на опади, коли машини й земля набули шоколадного кольору. Відповідальність взяла на себе компанія Lindt & Sprüngli: її представники сказали, що на виробництві зламалася вентиляційна система. Частина порошку виявилася зовні, потім його розніс вітер.

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У компанії запевнили, що поломка вже усунена і ніякої небезпеки для людей немає. Всі забруднені машини пообіцяли відмити коштом фірми.

У швейцарському містечку пішов шоколадний дощ: фотофакт - фото 420954

У швейцарському містечку пішов шоколадний дощ: фотофакт - фото 420952

У швейцарському містечку пішов шоколадний дощ: фотофакт - фото 420953

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Джерело: oltnertagblatt
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