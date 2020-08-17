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У бібліотеці Вашингтона знайшли схованку з пивом і цукерками з 1980-х: фотофакт

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У бібліотеці Вашингтона знайшли схованку з пивом і цукерками з 1980-х: фотофакт - фото 1

В одній з бібліотек Вашингтона вирішили зробити генеральне прибирання і ремонт, поки вона була закрита для відвідувачів. В результаті цього працівники закладу натрапили на несподівану знахідку.

Так, під час прибирання у секції містики співробітників чекав сюрприз – в глибині полиць стояли п'ять повних банок пива Hamms з жувальними цукерками Godzilla Heads з 1980-х. Все це було загорнуте в паперовий пакет. Очевидно, хтось начитався "Острова скарбів" і сховав свою здобич за стелажем.

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Судячи з дат виготовлення, пиву і жуйкам не менше 30 років. Швидше за все, господар заначки хотів повернутися в бібліотеку, щоб випити і з'їсти вміст пакету, але щось пішло не так.

У бібліотеці Вашингтона знайшли схованку з пивом і цукерками з 1980-х: фотофакт - фото 420590

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Джерело: cnn
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