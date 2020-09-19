У Бразилії випустили незвичайне пиво: воно щотижня дорожчає через вирубку лісів Амазонки

Ціна на це незвичайне пиво лише росте

Компанія AmBev випустила пиво Colorado Amazônica, яке щотижня стає дорожчим. Ціна залежить від того, наскільки скоротилася площа амазонських лісів.

Продажі пива стартували 3 вересня. Тоді одна банка коштувала трохи менш як 1 долар. До 10-вересня ціна виросла на 46%. І на цьому не зупиняється.

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Коли вирубка лісів зменшиться, пиво стане дешевшим. Чим менше лісу, тим дорожчим воно буде, – кажуть виробники.

Пиво зварене з місцевих інгредієнтів, вирощених на Амазонці. Частина грошей з продажів піде на підтримку корінних народів штату Пара на півночі Бразилії, які займаються землеробством.



Це незвичайне пиво дорожчає з кожним днем

Президент країни Жаір Болсонару ніяк не бореться з вирубкою лісів Амазонки, яка посилює кліматичну кризу. Через свою політику його постійно критикують, у тому числі підприємці.

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