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У Бразилії випустили незвичайне пиво: воно щотижня дорожчає через вирубку лісів Амазонки

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Ціна на це незвичайне пиво лише росте - фото 1
Ціна на це незвичайне пиво лише росте

Компанія AmBev випустила пиво Colorado Amazônica, яке щотижня стає дорожчим. Ціна залежить від того, наскільки скоротилася площа амазонських лісів.

Продажі пива стартували 3 вересня. Тоді одна банка коштувала трохи менш як 1 долар. До 10-вересня ціна виросла на 46%. І на цьому не зупиняється.

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Коли вирубка лісів зменшиться, пиво стане дешевшим. Чим менше лісу, тим дорожчим воно буде, – кажуть виробники.

Пиво зварене з місцевих інгредієнтів, вирощених на Амазонці. Частина грошей з продажів піде на підтримку корінних народів штату Пара на півночі Бразилії, які займаються землеробством.

У Бразилії випустили незвичайне пиво: воно щотижня дорожчає через вирубку лісів Амазонки - фото 426368
Це незвичайне пиво дорожчає з кожним днем

Президент країни Жаір Болсонару ніяк не бореться з вирубкою лісів Амазонки, яка посилює кліматичну кризу. Через свою політику його постійно критикують, у тому числі підприємці.

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Джерело: gmanetwork
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