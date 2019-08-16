У Швейцарії знайшли невідомі ілюстрації Сент-Екзюпері до Маленького принца

Ілюстрації до казки робив сам Сент-Екзюпері

У старовинній будівлі міста Вінтертур виявили невідомі раніше ілюстрації до казки "Маленький принц", зроблені її автором Антуаном де Сент-Екзюпері.

Папку з малюнками знайшли у сховищі померлого у 2018 році колекціонера та бізнесмена Брюно Стефані.

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На трьох ескізах зображені Маленький принц і Лис, удав, який проковтнув слона і п'яниця, котрий сидить за столом на своїй планеті. Малюнки виконані тушшю й аквареллю, дата на них не вказана.

Крім ілюстрацій у папці знайшли вірш з невеликим нарисом і лист, адресований дружині Сент-Екзюпері Консуело. За словами Елізабет Гроссман, берегині Фонду мистецтва, культури та історії Вінтертура, всі знайдені папери дуже добре збереглися.

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