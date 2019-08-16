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Під шедевром Леонардо да Вінчі виявили прихований ескіз
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Дослідники виявили нові деталі ескізу, прихованого під картиною "Богоматір з немовлям і святою Анною". Для аналізу використовувалася рентгенівське флуоресцентне сканування.
Ще у 2005 році дослідники виявили під картиною Леонардо да Вінчі "Богоматір з немовлям і святою Анною" приховані ескізи. Серед інших, виявлених раніше відмінностей ескізу від фінального варіанту картини – розташування очі Марії. Тепер експертам з Лондонської національної галереї відкрилися нові деталі, заховані під шарами фарби.
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Непомітні мазки пензля показують, що художник спочатку помістив Марію з лівого боку зображення, обличчям до немовляти Ісуса й ангела справа. Таким чином, оригінальна композиція да Вінчі значно відрізнялася від картини, яку він врешті-решт створив.
Незрозуміло, чому да Вінчі вирішив переробити свою оригінальну композицію. Це була друга його версія тієї ж сцени, намальована після продажу першої приватному клієнту. Картина була призначена для церкви, але угода не відбулася через конфлікт.
Як виявили прихований ескіз?
Щоб виявити нижнє зображення, дослідники об'єднали три методи: перший – інфрачервона рефлектографія, яка виявила наявність ескізу ще у 2005 році. Другим методом було рентгенівське флуоресцентне (XRF) сканування. Дослідники використовують його для ідентифікації окремих елементів, які світяться при опроміненні рентгенівським світлом. Ранні ескізи картини, за словами співробітників галереї, були зроблені за допомогою речовини, що містить цинк, який видно при XRF-скануванні. Третій метод – гіперспектральна візуалізація.
За словами співробітників галереї, інші подробиці ескізу ще можуть бути розкриті, оскільки обробка даних продовжуватиметься. Зображення ескізу разом з самою картиною експонуватимуться на виставці в галереї з 9 листопада по 12 січня 2020 року.
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