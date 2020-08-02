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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 2 серпня: в Україні виявлено 72 168 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 112 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 2 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 163 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 125 239 таких повідомлень.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 серпня - фото 418721

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 72 168
Одужали 39 543
Померли 1 725

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (8 452) та у Львівській області (9 783). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 790

Волинська область

 3 888

Дніпропетровська область

 1 421

Донецька область

 898

Житомирська область

 1 921

Закарпатська область

 5 267

Запорізька область

 823

Івано-Франківська область

 4 795

Кіровоградська область

 710

Київ

 8 452

Київська область

 3 823

Львівська область

 9 783

Луганська область

 128

Миколаївська область

 621

Одеська область

 3 414

Полтавська область

 459

Рівненська область

 6 195

Сумська область

 529

Тернопільська область

 3 086

Харківська область

 3 862

Херсонська область

 230

Хмельницька область

 1 180

Чернівецька область

 6 061

Черкаська область

 949

Чернігівська область

 883

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-08-2020:

Захворіли 18 027 845
Одужали 11 335 245
Померли 689 000

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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