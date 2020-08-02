Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 серпня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 2 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 2 серпня: в Україні виявлено 72 168 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 112 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 2 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 163 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 125 239 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 72 168 Одужали 39 543 Померли 1 725

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (8 452) та у Львівській області (9 783). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 790 Волинська область 3 888 Дніпропетровська область 1 421 Донецька область 898 Житомирська область 1 921 Закарпатська область 5 267 Запорізька область 823 Івано-Франківська область 4 795 Кіровоградська область 710 Київ 8 452 Київська область 3 823 Львівська область 9 783 Луганська область 128 Миколаївська область 621 Одеська область 3 414 Полтавська область 459 Рівненська область 6 195 Сумська область 529 Тернопільська область 3 086 Харківська область 3 862 Херсонська область 230 Хмельницька область 1 180 Чернівецька область 6 061 Черкаська область 949 Чернігівська область 883

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 02-08-2020:

Захворіли 18 027 845 Одужали 11 335 245 Померли 689 000 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020