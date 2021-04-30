У Швейцарії виявили 3000-річне затонуле поселення

На дні Люцернського озера у Швейцарії археологи виявили поселення бронзового століття. До недавнього часу не було жодних свідчень, що на дні водойми можуть бути стародавні рукотворні об'єкти.

Озеро Люцерн – це прісноводне озеро площею 114 квадратних кілометрів. Його глибина досягає 434 метрів, пише heritagedaily.

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Дно озера вкрите товстим шаром відкладень, і раніше у вчених не було змоги його вивчити. Лише недавно в цьому районі почалася підготовка до укладання трубопроводу, і археологи приступили до дослідження дна. У березні минулого року екскаватор підняв з води численні дерев'яні фрагменти і керамічні черепки.

Археологи визначили, що дерево використовували для будівництва житла. Вуглецеве датування дозволило визначити вік знахідок: понад 3000 років. Це означає, що виявлене поселення – найдавніше в районі Люцернського озера.

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