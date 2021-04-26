У Німеччині знайшли один з найбільших скарбів зброї залізного віку

Археологи виявили докази існування незвичайної практики залізного віку. Воїни згинали мечі переможених ворогів.

Великий склад зброї виявлено в німецькому регіоні Північний Рейн – Вестфалія в ході дослідження городищ на горі Вільценберг висотою 658 метрів. Про це пише livescience.

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Це місце було заселене людьми в залізному віці, в період приблизно з 300 року до нашої ери і до часів народження Христа. За кілька років розкопок фахівцям в цілому вдалося знайти 150 предметів, в тому числі навмисно деформовану зброю. На думку фахівців, такі пошкодження неможливо було отримати в бою. Найімовірніше, таким чином зі зброєю ворогів обійшлися переможці.

Серед знахідок 40 наконечників списів і стріл, мечі та фрагменти щитів, а також фрагменти кінської упряжі, пряжки ременя, бронзові прикраси, інструменти та три срібні монети. Поруч збереглися фрагменти людського скелета. Перші два мечі і наконечники копій випадково були виявлені робочими ще в 1950-х роках. Але тільки в 2013 році археологи провели перші більш детальні розкопки, які в 2018-2020 роках продовжив місцевий краєзнавець Маттіас Дікхаус за допомогою металошукача.

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