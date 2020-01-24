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У Швейцарії викарбували найменшу золоту монету: відео

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У Швейцарії викарбували найменшу золоту монету: відео - фото 1

У Швейцарії почнуть продавати унікальну монету. Вона є найменшою на планеті і на ній зображений Ейнштейн, який показує язик.

Монетний двір Швейцарії випустив рекордно маленьку золоту монету із зображенням фізика Альберта Ейнштейна, який показує язик. Важить монета 0,063 грама, її діаметр – 2,96 міліметра. Номінал монети становить чверть швейцарського франка (0,26 долара).

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Обличчя Нобелівського лауреата практично неможливо розгледіти, тому монета буде продаватися у комплекті зі збільшувальним склом і освітлювальним приладом за 199 швейцарських франків (приблизно 185 євро). Всього монет, на яких знаменитий фізик показує язика, викарбували 999.

У Монетному дворі розповіли, що на випуск такої монети їх надихнув сам Ейнштейн, який майже третину свого життя провів у Швейцарії.

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Джерело: apnews
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