У Швейцарії створять незвичайний гіперкар з тканинним кузовом

Швейцарська компанія Morand Cars планує випустити незвичайний автомобіль до 2023 року. Акцент при створенні машини буде зроблений на екологічних біоматеріалах, які дозволять знизити вагу суперкара.

Поки безіменна модель, яку її творці називають першим швейцарським гіперкаром, отримає карбоновий монокок, а ось його кузов і деталі інтер'єру будуть виготовлені з матеріалу під назвою Amplitex – біокомпозит на основі льону, пише Motor1.

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Цікаво, що по міцності його порівнюють з вуглепластиком, при цьому при виробництві Amplitex виділяється на 75% менше CO2, а крім того, його можна без проблем утилізувати.

Для купе запропонують дві принципово різних силових установки. Перша міститиме чотири електромотори на постійних магнітах, які в сукупності розвивають близько 1980 к.с. Джерелом живлення послужить батарея на 70 кіловат-годин, яка разом з проводкою і керуючою електронікою буде важити 400 кг. Другий варіант – гібридний.

Мета полягає в тому, щоб і гібридний, і повністю електричний гіперкари важили не більше як 1250 кг. Всього передбачається побудувати 73 екземпляри, коштувати вони будуть в районі 2,3 мільйона швейцарських франків.

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