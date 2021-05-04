Рідкісний Volkswagen Golf Rallye виставили на продаж: таких всього 5 тисяч у світі

Golf R уже давно завоював повагу серед фанатів бренду Volkswagen. Але усе почалося з Golf Rallye 1989 року. І саме такий екземпляр у дуже хорошому стані з'явився в продажу.

Оголошення про продаж опубліковане на сайті Collecting Cars.

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Причина появи версії Rallye – у прагненні Volkswagen виграти в ралі групи A в кінці 1980-х років. Для омологації повинна бути зроблена партія автомобілів, наближених до гоночних. Volkswagen виготовив 5000 копій, щоб задовольнити вимогу FIA. Volkswagen Golf Rallye запозичив систему повного приводу від Golf Synchro, а потім додали нагнітач G-Lader до 1,8-літрового двигуна GTi.

Автомобіль, який ви бачите на фотографіях, зараз продається в Італії. У нього значний пробіг в 212 тисяч кілометрів, але, мабуть, недавно він пройшов процедуру комплексного відновлення. Тут присутні всі важливі оригінальні деталі, в тому числі сидіння з логотипом Rallye і 15-дюймові колеса, які виглядають недостатньо великими в цих пухких колісних арках.

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