У Швейцарії створили шоколад кольору веселки

Звичайним шоколадом уже надзвичайно складно когось здивувати. Мабуть, саме це й стало причиною того, що інженери навчилися наносити на поверхню цього смаколика мікроскопічний візерунок, який відображає та переломлює світло. Це дозволяє створити веселкове забарвлення.

Традиційні методи забарвлення шоколаду потребують спеціальних і точних змін рецептури, додаванні пігментів і барвників. Однак переливається всіма кольорами веселки шоколад, отриманий Анітою Зінг та її колегами, використовує зовсім інший ефект і ніяких нових добавок не вимагає.

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Потрібні відтінки виникають через особливості мікроскопічної структури матеріалу, яка створює ефект іризації. Така "структурна" забарвлення визначається не наявністю пігментів, які поглинають світло одних довжин хвиль і відображають інші, а заломленням і інтерференцією променів поверхнею предмета. Вона досить часто зустрічається в природі і надає колір, наприклад, пір'ям птахів, панцирам жуків або внутрішній поверхні раковин.

Розробники розповідають, що спочатку вони спробували домогтися потрібного ефекту завдяки покриттю шоколаду тонким шаром з нетоксичних матеріалів – золота або оксиду титану. Так їм вдалося отримати, у залежності від товщини й інших властивостей покриття, цілий набір незвичайних кольорів: від золотисто-жовтого до темно-синього. Однак у підсумку цей підхід був визнаний занадто складним, дорогим і економічно недоцільним, тому вчені звернулися до структурного забарвленням.

Варіюючи деякі етапи приготування шоколаду, автори змогли добитися потрібного ефекту завдяки нанесенню на поверхню мікроскопічного малюнка, який особливим чином відображає і заломлює світло. Інтерферуючи один з одним, ці хвилі і надали йому веселкові відтінки, що переливаються – без будь-яких добавок, змін смаку і текстури продукту.

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