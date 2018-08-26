The Grand Tour дозволить кожному відчути себе ведучим шоу

На місці Джеремі Кларксона, Річарда Хаммонда і Джеймса Мея тепер можете бути ви.

Якщо ви хочете відчути себе всередині шоу The Grand Tour, але грошей на покупку дорогих машин немає, то скоро з'явиться бюджетна можливість для цього.

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За мотивами передачі буде створена гра для консолей PlayStation 4 і Xbox One.

30-секундний відеотрейлер дозволяє просто візуально оцінити, що чекає гравців, а опис нового релізу дає більше інформації. Розробники обіцяють, що в грі з'явиться все те, що буде показано в телепрограмі.

Крім того, гру будуть оновлювати паралельно з виходами епізодів нового третього сезону, який повинен стартувати на Amazon Prime в кінці 2018 року. У день прем'єри серії гравцям стануть доступні для завантажування нові машини та траси.

Інших деталей про гру поки немає і розробникам, судячи з трейлера, треба серйозно попрацювати над графікою, щоб витримати конкуренцію з Forza Horizon 4, яка виходить 2 жовтня.

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