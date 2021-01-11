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У Швейцарії робота звільнили з магазину за некомпетентність і невдалі жарти

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Робота Pepper звільнили - фото 1
Робота Pepper звільнили / avatarion

У Швейцарії в мережі супермаркетів Margiotta Food & Wine керівництво прийняло рішення відмовитися від робота Pepper Фабіо. Машина не виконувала свої обов'язки і погано жартувала.

В обов'язки Фабіо входила допомога покупцям у пошуку продуктів. Однак робот не в змозі був пояснити, де розташовані потрібні їм товари.

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Крім цього, власник магазину розповів про один випадок з невдалим жартом Фабіо. "Як називається, коли одна корова шпигує за другою коровою?" – запитав робот. – "Стеження"" ("A steak out" – свого роду гра слів. Вираз можна перевести як "Стейк" і як "Стеження").

Через некомпетентність робота покупці почали уникати його, а керівництво прийняло рішення відмовитися від послуг машини.

У Швейцарії робота звільнили з магазину за некомпетентність і невдалі жарти - фото 442568

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Джерело: digitaltrends
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