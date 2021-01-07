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В Ikea з'явилися картонні моделі PlayStation 5 і Xbox Series X, і ось для чого
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В одному з магазинів Ikea виявили картонні моделі консолей PlayStation 5 і Xbox Series X. За допомогою таких макетів покупцям стане простіше підібрати меблі для кімнати, в якій буде приставка.
Так, за задумом шведської компанії, за допомогою таких картонних моделей покупці зможуть легше підібрати меблі для кімнати, в якій будуть грати на приставці.
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"У який меблевий виріб для зберігання від Ikea зможе поміститися моя нова величезна ігрова консоль?" – написано на макетах.
Дискова версія PlayStation 5 стала найбільшою ігровою консоллю в історії, а Xbox Series X – ширша за приставку від Sony, але значно нижча за неї.
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