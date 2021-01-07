В Ikea з'явилися картонні моделі PlayStation 5 і Xbox Series X, і ось для чого

В одному з магазинів Ikea виявили картонні моделі консолей PlayStation 5 і Xbox Series X. За допомогою таких макетів покупцям стане простіше підібрати меблі для кімнати, в якій буде приставка.

Так, за задумом шведської компанії, за допомогою таких картонних моделей покупці зможуть легше підібрати меблі для кімнати, в якій будуть грати на приставці.

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"У який меблевий виріб для зберігання від Ikea зможе поміститися моя нова величезна ігрова консоль?" – написано на макетах.

Дискова версія PlayStation 5 стала найбільшою ігровою консоллю в історії, а Xbox Series X – ширша за приставку від Sony, але значно нижча за неї.

Ikea has cardboard cutouts of and Xbox and PS5 so you can see how they'll fit in media centers. (From Imgur user JFP1) pic.twitter.com/QN1BAibbmW — Elyse Willems (@ElyseWillems) January 4, 2021

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