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Bugatti представила розкішні домашні колонки для олігархів

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Колонки Bugatti Royale - фото 1
Колонки Bugatti Royale / cnet

Французька марка Bugatti відома своїми найшвидшими та найдорожчими автомобілями на планеті. Але в цьому випадку йдеться не про авто, а про гаджети – компанія заявила про випуск 30 великих динаміків для домашнього використання.

Так, Bugatti буде випускати домашні аудіосистеми преміум-класу. Виробник підтвердив свої плани про співпрацю з німецькою аудіокомпанією Tidal. Це партнерство призвело до створення першої пари розкішних колонок, які отримали назву Royale.

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Bugatti представила розкішні домашні колонки для олігархів - фото 442069

Bugatti Royale – це великі підлогові колонки, в яких розміщується комбінація з чотирьох низькочастотних динаміків, одного трисмугового динаміка і високочастотного динаміка з алмазною діафрагмою. Крім цього, кожен динамік має власний вбудований підсилювач. Колонки Royale будуть з'єднані з контролером марки Bugatti, який дозволить користувачам підключати до колонок безліч різних джерел звуку.

На цю мить компанія планує випустити лише 30 пар колонок Royale в двох спеціальних кольорах, а саме Edition Noir і Edition Blanc. Bugatti запропонує безмежні можливості налаштувань величезних динаміків, які важать приблизно 160 кг. На жаль, виробник автомобілів поки не розкриває ціну колонок.

Bugatti представила розкішні домашні колонки для олігархів - фото 442068
Bugatti представила розкішні домашні колонки для олігархів - фото 442067
Bugatti представила розкішні домашні колонки для олігархів - фото 442066

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Джерело: cnet
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