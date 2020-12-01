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У Швейцарії продають рідкісний універсал BMW з 80-х у відмінному стані: фото

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BMW 7 Series - фото 1
BMW 7 Series / autoscout24

На одному зі швейцарських сайтів оголошень з'явився в продажу незвичайний екземпляр BMW 7 Series з кузовом універсал. Раритет оцінили у 120 тисяч швейцарських франків (111 тисяч євро).

Судячи з інформації на сайті, дуже рідкісну версію BMW 7 Series першого покоління (E23) створено у березні 1983 року. За основу для виготовлення незвичайної версії взяли BMW 735i. Автомобіль оснащений 6-циліндровим бензиновим двигуном об'ємом 3,4 літра і автоматичною трансмісією.

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У Швейцарії продають рідкісний універсал BMW з 80-х у відмінному стані: фото - фото 437268

Універсал має елегантний профіль і гармонійні пропорції. Великі двері багажника забезпечують зручний доступ всередину. На них також зроблена широка ніша під номерний знак, яка дозволяє встановлювати номера як європейського, так і американського стандарту. Крім того, там є власний "двірник", а на внутрішній частині розміщені два динаміки акустичної системи.

Автомобіль отримав стильний передній бампер Alpina, багажні рейлінги на даху і додаткові ліхтарі на задніх крилах. Скільки всього було виготовлено таких універсалів, невідомо.

Примірник, пропонований на продаж, раніше був у США, потім перебрався до Німеччини, а тепер він у Швейцарії. Попри таку розлогу географію, заявлений пробіг – всього 11 тисяч км, та й сам автомобіль є в ідеальному стані. Тож не дивно, що і ціну на раритет можна прирівняти до вартості нового BMW 7 Series.

У Швейцарії продають рідкісний універсал BMW з 80-х у відмінному стані: фото - фото 437267
У Швейцарії продають рідкісний універсал BMW з 80-х у відмінному стані: фото - фото 437266
У Швейцарії продають рідкісний універсал BMW з 80-х у відмінному стані: фото - фото 437263
У Швейцарії продають рідкісний універсал BMW з 80-х у відмінному стані: фото - фото 437265
У Швейцарії продають рідкісний універсал BMW з 80-х у відмінному стані: фото - фото 437264
У Швейцарії продають рідкісний універсал BMW з 80-х у відмінному стані: фото - фото 437261
У Швейцарії продають рідкісний універсал BMW з 80-х у відмінному стані: фото - фото 437262

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Джерело: autoscout24
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