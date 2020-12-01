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У Швейцарії продають рідкісний універсал BMW з 80-х у відмінному стані: фото
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На одному зі швейцарських сайтів оголошень з'явився в продажу незвичайний екземпляр BMW 7 Series з кузовом універсал. Раритет оцінили у 120 тисяч швейцарських франків (111 тисяч євро).
Судячи з інформації на сайті, дуже рідкісну версію BMW 7 Series першого покоління (E23) створено у березні 1983 року. За основу для виготовлення незвичайної версії взяли BMW 735i. Автомобіль оснащений 6-циліндровим бензиновим двигуном об'ємом 3,4 літра і автоматичною трансмісією.
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Універсал має елегантний профіль і гармонійні пропорції. Великі двері багажника забезпечують зручний доступ всередину. На них також зроблена широка ніша під номерний знак, яка дозволяє встановлювати номера як європейського, так і американського стандарту. Крім того, там є власний "двірник", а на внутрішній частині розміщені два динаміки акустичної системи.
Автомобіль отримав стильний передній бампер Alpina, багажні рейлінги на даху і додаткові ліхтарі на задніх крилах. Скільки всього було виготовлено таких універсалів, невідомо.
Примірник, пропонований на продаж, раніше був у США, потім перебрався до Німеччини, а тепер він у Швейцарії. Попри таку розлогу географію, заявлений пробіг – всього 11 тисяч км, та й сам автомобіль є в ідеальному стані. Тож не дивно, що і ціну на раритет можна прирівняти до вартості нового BMW 7 Series.
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