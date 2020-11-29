На продаж виставили рідкісний суперкар з незвичайними фарами і двигуном

У США продається дуже рідкісний і дуже крутий суперкар Cizeta V16T 1993 року. Автомобіль довгий час був в колекції султана Брунею, який відомий своєю пристрастю до дорогих ексклюзивних авто.

Cizeta V16T – дуже цікава машина. Почнемо з того, що саме так спочатку повинен був виглядати Lamborghini Diablo, проте тодішні власники італійської марки з Chrysler подумали, що така зовнішність занадто радикальна і вирішили переробити авто. Особливо виділяються двоповерхові висувні фари.

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Дизайнер Марчелло Гандіні продав готовий проєкт невеликій фірмі Cizeta. Там його оснастили унікальним шестилітровим V16. Мотор розвиває 540 к.с. і 542 Н∙м і з ним італійський суперкар розганяється до сотні за 4,5 с і розвиває 328 км/год.

Всього випустили лише 20 Cizeta V16T. Саме це авто чудово збереглося, а його пробіг – трохи менш як 1000 км. Ціна суперкара – 725 тисяч доларів.

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