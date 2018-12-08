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У Швейцарії поліція буде їздити на нових Tesla

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Tesla X 100D - фото 1
Tesla X 100D

Поліція в швейцарському кантоні Базель-Штадт представила свої нові автомобілі моделі Tesla X 100D, які будуть використовуватися в надзвичайних ситуаціях.

Як зазначається у виданні, повідомлення із закупівлі семи електричних автомобілів вартістю по 124 тисяч євро були опубліковані ще в березні цього року. Однак тільки зараз прибули перші три автомобіля.

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Поліція Швейцарії - фото 293926
Поліція Швейцарії

Видання додає, що потужність двигуна такого авто становить 525 кінських сил, а максимальна швидкість автомобіля становить близько 230 кілометрів на годину.

Щоб в авто не сіла батарея, в місті буде встановлено шість електрозаправок.

Tesla X 100D - фото 293927
Tesla X 100D

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Джерело: thelocal
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