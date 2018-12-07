У Люксембурзі громадський транспорт стане абсолютно безкоштовним

Зазначимо, що такого рішення не приймала ще жодна країна у світі.

Влада Люксембургу вирішила повністю скасувати плату за проїзд у будь-якому громадському транспорті.

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Передбачається, що плату за поїздки в автобусах, трамваях та поїздах скасують з наступного літа. Влада вважає, що так вони зможуть поліпшити екологічну обстановку та знизити кількість заторів у столиці герцогства.

Це зроблено для того, щоб зменшити кількість заторів

За даними видання, країна стикається з проблемою серйозних пробок, у тому числі через жителів Франції, Німеччини та Бельгії, які щодня приїжджають до герцогства на роботу (це близько 200 тисяч осіб). У самому Люксембурзі живуть понад 600 тис. осіб, з них близько 400 тис. приїжджають до столиці на роботу. У самій столиці живуть близько 110 тисяч.

Під час виборчої кампанії прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель обіцяв приділити особливу увагу проблемам навколишнього середовища.

Відомо, що влітку уряд Люксембурга зробив транспорт безкоштовним для дітей і підлітків до 20 років. Для інших поїздка коштує € 2 за дві години, яких достатньо, щоб перетнути всю країну.

Повністю безкоштовний громадський транспорт є в багатьох країнах, але тільки на рівні міст, а не цілої держави.

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