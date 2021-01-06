Названо найбезпечніші авіакомпанії світу

Портал AirlineRatings представив щорічний рейтинг найбезпечніших авіакомпаній на 2021 рік. До трійки лідерів увійшли австралійська Qantas, новозеландська Air New Zealand і катарська Qatar Airways.

Так, лідером списку став австралійський авіаперевізник Qantas. А у трійку найкращих також потрапили новозеландська Air New Zealand і катарська Qatar Airways.

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Відзначається, що Qantas визнана найдосвідченішою у галузі – її історія налічує майже 100 років, протягом яких "авіакомпанія накопичила воістину дивовижний рекорд в області польотів і безпеки".

ТОП 20 найбезпечніших авіакомпаній світу на 2021 рік

Qantas Qatar Airways Air New Zealand Singapore Airlines Emirates EVA Air Etihad Airways Alaska Airlines Cathay Pacific Airways British Airways Virgin Australia / Virgin Atlantic Hawaiian Airlines Southwest Airlines Delta Air Lines American Airlines SAS Finnair Lufthansa KLM United Airlines

ТОП 10 найбезпечніших бюджетних авіакомпаній

Air Arabia Allegiant EasyJet Frontier Jetstar Group Jetblue Ryanair Vietjet, Westjet Wizz Air

AirlineRatings.com стежить за безпекою 385 перевізників з усього світу, з огляду на такі чинники, як кількість авіакатастроф і серйозних інцидентів, вік літаків, фінансове становище авіакомпанії, навчання пілотів і культура поведінки на борту.

Air Arabia

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