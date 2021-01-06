Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Названо найбезпечніші авіакомпанії світу

  • 1
Авіакомпанія Qantas стала найбезпечнішою - фото 1
Авіакомпанія Qantas стала найбезпечнішою / ft

Портал AirlineRatings представив щорічний рейтинг найбезпечніших авіакомпаній на 2021 рік. До трійки лідерів увійшли австралійська Qantas, новозеландська Air New Zealand і катарська Qatar Airways.

Так, лідером списку став австралійський авіаперевізник Qantas. А у трійку найкращих також потрапили новозеландська Air New Zealand і катарська Qatar Airways.

І ще: Авіакомпанія Emirates представила новий клас салону у своїх літаках: фото

Відзначається, що Qantas визнана найдосвідченішою у галузі – її історія налічує майже 100 років, протягом яких "авіакомпанія накопичила воістину дивовижний рекорд в області польотів і безпеки".

Названо найбезпечніші авіакомпанії світу - фото 442026

ТОП 20 найбезпечніших авіакомпаній світу на 2021 рік

  1. Qantas
  2. Qatar Airways
  3. Air New Zealand
  4. Singapore Airlines
  5. Emirates
  6. EVA Air
  7. Etihad Airways
  8. Alaska Airlines
  9. Cathay Pacific Airways
  10. British Airways
  11. Virgin Australia / Virgin Atlantic
  12. Hawaiian Airlines
  13. Southwest Airlines
  14. Delta Air Lines
  15. American Airlines
  16. SAS
  17. Finnair
  18. Lufthansa
  19. KLM
  20. United Airlines

ТОП 10 найбезпечніших бюджетних авіакомпаній

  1. Air Arabia
  2. Allegiant
  3. EasyJet
  4. Frontier
  5. Jetstar Group
  6. Jetblue
  7. Ryanair
  8. Vietjet, Westjet
  9. Wizz Air

AirlineRatings.com стежить за безпекою 385 перевізників з усього світу, з огляду на такі чинники, як кількість авіакатастроф і серйозних інцидентів, вік літаків, фінансове становище авіакомпанії, навчання пілотів і культура поведінки на борту.

Air Arabia - фото 442027
Air Arabia

Читайте також: Коли подорожі повернуться до попереднього рівня: прогноз експертів

Джерело: airlineratings
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Віншування на Коляду для дітей і дорослих: оригінальні вітання на Різдво
  • 02.01.2020, 18:30
  • 135647
Українські колядки – слухати ТОП 25 пісень на Різдво: тексти і відео
  • 31.12.2019, 17:08
  • 293828
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2746142
Загрузка...
Новини