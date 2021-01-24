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Авіакомпанія American Airlines зайнялася доставкою вина

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American Airlines продаватиме вино з бізнес-класу - фото 1
American Airlines продаватиме вино з бізнес-класу

Одна з провідних американських авіакомпаній запустила програму American Airlines Flagship Cellars. Її мета – продавати елітне вино, яке раніше пропонували в бізнес-класі. Розповідаємо, чому компанія вирішила це робити.

Через пандемію компанія зі штаб-квартирою в Остіні (штат Техас) скасувала алкоголь на своїх рейсах. Крім того, число самих рейсів істотно скоротилося. А тим часом на складах American Airlines скупчилися величезні запаси вина.

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Новий маркетинговий хід компанії дозволить ці запаси реалізувати, щоб вони не зіпсувалися. Головним чином це стосується елітних напоїв, які раніше роздавали пасажирам бізнес-класу на міжнародних і трансконтинентальних рейсах. Тепер же вино залишилося нікому не потрібним.

У компанії заявили, що нова програма дасть клієнтам можливість купувати пляшки з вином у будь-якій кількості за зниженою ціною. У середньому по 13-40 доларів за пляшку. Можна також скористатися щомісячною підпискою за $ 99 з вигідними для клієнта умовами.

Найдорожча пропозиція – коробка з шампанським за ціною 300 доларів за пляшку.

Авіакомпанія American Airlines зайнялася доставкою вина - фото 444514
В авіакомпанії American Airlines вирішили розпродувати вино, яке мали б подавати на борту

У своєму останньому звіті компанія American Airlines повідомила про чистий збиток за період пандемії у розмірі 3,6 мільярда доларів. Звичайно, нова програма не зможе відшкодувати настільки значні втрати. У січні-березні реалізація вина принесе компанії щонайбільше 40-50 тисяч доларів.

Але керівництво авіаперевізника вважає, що це, скоріше, спосіб взаємодії з клієнтами. Адже вони зможуть насолоджуватися вином від авіакомпанії, навіть якщо не подорожують з нею.

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Джерело: CNN
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