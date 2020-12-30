Авіакомпанія Emirates представила новий клас салону у своїх літаках: фото

Одна з найбільших світових авіакомпаній Emirates Airlines представила новий клас обслуговування преміум-економ, який буде розміщуватися у величезних лайнерах Airbus A380. На яких маршрутах з'явиться новинка, у компанії повідомлять у найближчі тижні.

Новий салон вже встановлений на першому повітряному судні, який авіакомпанія отримала з заводу кілька днів тому. Ще п'ять A380 обладнають преміум-економом у 2021 і 2022 роках.

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У звичному пасажирам економ-класі крісла розташовані за схемою 3 + 4 + 3, а в новому преміум-економі буде 2 + 4 + 2. При цьому сидіння стали ширшими, а простору для ніг передбачено більше. Також крісла обладнані секцією для підтримки ніг, екранами з діагоналлю 13,3 дюйма.

Новий салон розрахований на 56 пасажирів і оснащений двома окремими туалетами. Салонами преміум-економ-класу оснастять і деякі нові Boeing 777X, поставки яких почнуться з 2023 року.

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