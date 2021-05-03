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У Швеції знайшли унікальний скарб віком 2500 років: фотофакт
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Шведський картограф Томас Карлссон під час підготовки заходів зі спортивного орієнтування в лісі знайшов скарб бронзового століття (приблизно 2500 років тому). Цінності чоловік виявив за 50 км від Гетеборга.
Як пише BBC, скарб включає близько 50 предметів, зокрема: намиста, браслети і шпильки для одягу. Речі були в такому хорошому стані, що Томас Карлссон подумав, що це сучасні копії, але про всяк випадок вирішив порадитися з археологами.
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Спочатку я подумав, що це може бути лампа, але, придивившись, побачив, що це старовинні прикраси, – говорить чоловік.
Відзначається, що швидше за все, земля була перевернута тваринами, в результаті чого частина речей опинилася на поверхні.
Археологи датують скарб періодом між 750 і 500 роками до н.е. Знайдені вироби були виготовлені для жінок, які мають високий статус в тодішньому суспільстві. Швидше за все, речі були залишені в жертву богам.
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