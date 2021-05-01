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Чоловік знайшов лицарський меч учасника Грюнвальдської битви: фото

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Меч - фото 1
Меч / rmf24

Археолог-любитель Олександр Медведєв виявив в Польщі зброю лицаря який, імовірно, брав участь в битві при Грюнвальді.

Стародавня зброя була виявлена недалеко від міста Ольштина. Серед знахідок – шаблі, фрагменти пояса і два ножі. Не виключено, що десь поруч спочивають останки лицаря, якому належали ці предмети, пише rmf24.

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Артефакти були передані в Музей Грюнвальдської битви для консервації і вивчення. За словами археолога, для зброї, що пролежала у землі шість століть, артефакти добре збереглися. Точне місце виявлення арсеналу поки не називають. Його мають дослідити професійні археологи.

Грюнвальдська битва, або битва при Танненберзі, стала однією з найбільших битв в ході війни 1409-1411 років між лицарями Тевтонського ордена і Великим князівством Литовським в союзі з Королівством Польським.

Чоловік знайшов лицарський меч учасника Грюнвальдської битви: фото - фото 457624

Фото: Marshal Office of Warmia and Mazury

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