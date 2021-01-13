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У Саудівській Аравії з'явиться екомісто без машин та доріг
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Саудівська Аравія побудує екомісто на березі Червоного моря. Трирівневе поселення на узбережжі, протяжністю 170 км, буде використовувати тільки чисту енергію.
Місто, яке отримало проєктну назву The Line, з'явиться на північному заході країни. Будівництвом займеться компанія Neom. У населеному пункті з нульовим викидом вуглецю не буде автомобілів і автомагістралей.
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"Як голова ради директорів Neom, я представляю вам The Line. Місто-мільйонник протяжністю 170 км, яке збереже 95% природи у своїх межах. У ньому не буде автомобілів, вулиць і викидів вуглецю. Ми повинні перетворити наші міста у міста майбутнього", – заявив принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд.
За словами принца, всі важливі об'єкти інфраструктури міста будуть розташовані у п'ятихвилинній пішій доступності для його жителів, а поїздка на високошвидкісному екологічно чистому транспорті в межах населеного пункту займе не більше як 20 хвилин.
Будівництво міста почнеться у першому кварталі 2021 року і буде фінансуватися Державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії. Передбачається, що до 2030 року проєкт створить 380 000 робочих місць і додасть 48 мільярдів доларів у ВВП країни. Роботу трирівневого міста на 100% екологічно чистої енергії буде регулювати штучний інтелект.
Проєкт отримав фінансування у розмірі 500 мільярдів доларів. Будівництво об'єкта, яке планують завершити у 2025 році, обійдеться в 100-200 мільярдів доларів.
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