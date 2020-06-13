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У Швеції відкрили найбільш ізольований ресторан у світі

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Ресторани розташовані просто неба - фото 1
Ресторани розташовані просто неба

У Швеції відкрився ресторан "Ніде" – найбільш ізольоване місце у світі. Шість столиків розташували у заповіднику під Стокгольмом: у лісі, на полі, на пірсі біля води.

Перебуваючи у такому закладі можна геть зовсім не переживати про те, що хтось заразить вас коронавірусом.

Це цікаво: У Нідерландах відвідувачів ресторану обслуговуватимуть роботи-офіціанти

"Замість того, щоб подорожувати за кордон, ми тепер вибираємо природу і знаходимо чарівні місця, які раніше навіть не помічали. І це [ресторан] не місце, в якому ми хотіли б опинитися, а скоріше стан розуму", – розповідає творець ресторану Мехмет Гюрбюзер.

Кожен зі столиків спроєктований за індивідуальним замовленням данською компанією з дизайну інтер'єрів Norrmans. Для них використовували перероблені матеріали та меблі.

У Швеції відкрили найбільш ізольований ресторан у світі - фото 409967

У меню – страви від шеф-кухарів зі стокгольмського ресторану Garba і безалкогольні вина від Oddbird. Забронювати столик можна буде вже з 22 червня.

У Швеції відкрили найбільш ізольований ресторан у світі - фото 409968

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Джерело: oddbird
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