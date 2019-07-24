У Швеції відкрилася виставка гидотної їжі

Виставка "Музей огидною їжі" вперше відкрилася у шведському місті Мальме ще у 2018. Тепер же вона осіла на постійній експозиції у торговому центрі Caroli.

Відвідувачам виставки пропонують подивитися, понюхати та навіть скуштувати 80 найдивніших продуктів з усієї планети.

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Тут представлені, зокрема, шведська солона лакриця, смердючий фрукт дуріан з Південно-Східної Азії, шотландський хаггіс (баранячий шлунок, начинений тельбухами), сир касу марцу з Сардинії, що містить личинки сирної мухи, і ще багато огидних "смаколиків".

Дуріан теж можна побачити у цьому музеї

Організатори виставки вважають, що крім розваги відвідувачі ще й отримають можливість переглянути усталені уявлення про прийнятну та неприйнятну їжу. В умовах швидкого зростання населення планети і кліматичних змін вміння сприймати нове може виявитися корисним.

"Музей огидною їжі" прийняв перших відвідувачів наприкінці минулого року і після трьох місяців роботи відправився у турне по різних країнах. Тепер на виставку можна потрапити у ТЦ Caroli, заплативши за вхід близько € 18.

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