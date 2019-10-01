У Швеції створили дорогу, яка сама заряджає електрокари: відео

У Швеції стартували глобальні випробування проєкту EVolution Road, в рамках якого передбачається будівництво спеціальних доріг. Дорожне покриття буде оснащене пристроями для зарядки електротранспорту під час руху.

EVolution Road – дорога з рейкою висотою 5 см і шириною 30 см, яка автоматично заряджає електрокари. Перші масштабні випробування проведуть за участю електричних польських автобусів Solaris. Оснащені спеціальними датчиками електробуси будуть заряджатися в момент контакту з рейкою на дорозі, яка проводить електрику.

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Демонстраційний майданчик довжиною в один кілометр встановлять в місті Лунд, де ділянку дороги обладнають цією спеціальною рейкою. Будівництво майданчика розпочнеться в першому кварталі 2020 року, а весь проєкт буде працювати впродовж трьох років.

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