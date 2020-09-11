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У Швеції розробили екологічний вантажний корабель, який буде перетинати океан під вітрилом

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Екологічний вантажний корабель - фото 1
Екологічний вантажний корабель / thedriven

Шведська компанія Wallenius Marine розробила вантажний корабель для трансатлантичних перевезень, який приводиться у рух енергією вітру.

Корабель, який отримав назву Oceanbird, може перевозити від 6000 до 7000 автомобілів, при цьому негативний вплив на навколишнє середовище від нього на 90% нижчий, ніж в існуючих вантажних кораблів. На плавання через Атлантичний океан йому необхідно 12 днів.

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Довжина корабля складе 200 метрів, ширина – 40 метрів, водотоннажність – 32 тисячі тонн. Висота – 100 метрів, але це через 80-метрові вітрила, які будуть створені з металу і композитних матеріалів. Корабель планують спустити на воду вже у 2024 році, на його створення навіть виділив гроші (близько 4,5 млн доларів) шведський уряд.

У Швеції розробили екологічний вантажний корабель, який буде перетинати океан під вітрилом - фото 424772

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Джерело: thedriven
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