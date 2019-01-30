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Експерти назвали найбезпечнішу країну для подорожей

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Сінгапур - найбезпечніша країна - фото 1
Сінгапур - найбезпечніша країна / pexels

Онлайн-сервіс для подорожей Wegoplace опублікував звіт Solo Travel Safety Report 2019, у якому повідомляється, які країни будуть найбезпечнішими для туристів-одинаків у 2019 році. Повний звіт опубліковано на офіційному сайті організації.

Фахівці опитали жителів 142 країн і з'ясували, наскільки безпечно вони себе почувають, коли прогулюються одні по нічному місту, чи довіряють вони місцевій поліції і чи піддавалися вони пограбуванням або нападам.

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Сінгапур отримав 97 одиниць індексу безпеки - фото 304562
Сінгапур отримав 97 одиниць індексу безпеки

Виявилося, що найвищий індекс безпеки у Сінгапуру (97 одиниць). За ним йдуть Норвегія, Ісландія та Фінляндія, у кожної з яких індекс безпеки склав 93 одиниці. На п'яту сходинку в рейтингу потрапив Узбекистан (91 одиниця), а за ним пішли Гонконг (91 одиниця), Швейцарія (91 одиниця), Канада (90 одиниць), Індонезія (89 одиниць) і Данія (88 одиниць).

Крім цього, експерти склали рейтинг найнебезпечніших країн для мандрівників-одинаків. Серед них перші позиції зайняли Венесуела (44 одиниці), Афганістан (45 одиниць) і Південний Судан (54 одиниці).

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Джерело: wegoplaces
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