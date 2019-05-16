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У лінійці Kia з'являться повнопривідний хетчбек і електричний седан

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Kia готує до випуску нові автомобілі - фото 1
Kia готує до випуску нові автомобілі

На сайті The Keea з'явилася інформація про новинки Kia, які представлять в найближчі три роки. На 2019 південнокорейська марка запланувала старт виробництва відразу трьох моделей, у тому числі піднесеного хетчбека Xceed, який отримає версію з повним приводом.

Згідно з таблицею, першою на конвеєр встане нова Kia Optima.

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Седан і універсал вперше отримають повнопривідну трансмісію з муфтою, що має електронне керування, підключення задньої осі і декількома режимами роботи.

Слідом за нею почнеться виробництво Xceed (передній або повний привід) і під'єднуваного гібрида Ceed SW PHEV. Інформації про версії з електричним стартер-генератором і 48-вольтовою батарею поки немає.

Kia покаже відразу три нові автомобілі - фото 327991

У наступному році на ринок вийдуть відразу дві еко-моделі: великий водневий седан і чотиридверний електрокар довжиною 4,7 метра. Останній, ймовірно, буде заснований на футуристичному концепті Imagine By Kia, представленому в цьому році на автосалоні в Женеві. Компанію їм складе новий Sorento. Випуск мінівена Sedona наступного покоління і "конкурента Ford Ranger" запланований на 2022 рік.

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Джерело: thekeea
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