На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Представлено BMW M5: найпотужніший двигун і декор із золота
-
- 9
"Заряджений" седан BMW M5 отримав лімітовану версію Edition 35 Years. Всього буде побудовано 350 таких автомобілів, кожен з яких отримає найпотужніший в історії моделі двигун, елементи декору з каталогу BMW Individual і анодовані золотом декоративні панелі.
Особливе видання BMW M5 Edition 35 Years присвячене 35-річчю моделі та засноване на M5 Competition. Під капотом седана встановлений 4,4-літровий бітурбомотор V8, який, як і на звичайній версії, видає 625 кінських сил і 750 Нм. Ювілейна M5 також оснащена повним приводом M xDrive і активним диференціалом у задній осі. Час розгону до "сотні" - 3,3 секунди, до 200 - 10,8 секунди.
І ще: У мережі з'явилися перші фото оновленого BMW X1
Відмінність від стандартної M5 Competition полягає у забарвленні кузова Frozen Dark Grey з каталогу BMW Individual зі спеціальною пігментацією та матово-шовковою поверхнею, нових 20-дюймових колесах кольору Graphite Grey і гальмівних супортах, пофарбованих у глянцевий чорний (також доступна карбон-кераміка із золотистими супортами).
У салоні седана встановлені мультиконтурні M-крісла, в обробці використовується шкіра, а алюмінієво-карбонові панелі анодовані золотом. На пороги нанесені написи M5 Edition 35 Jahre, а на кришку підсклянники - M5 Edition 35 Jahre 1/350.
Нинішнє покоління BMW M5 - шосте за рахунком. Перше вийшло ще у 1985 році і було побудовано на базі 535i (E28). Седан оснащувався шестициліндровим рядним двигуном об'ємом 3,5 літра від M1, який видавав 286 кінських сил і 340 Нм крутного моменту. З місця до "сотні" машина розганяється за 6,9 секунди.
Читайте також: У лінійці Kia з'являться повнопривідний хетчбек і електричний седан
-
16:26Привітання з випускним 2019 від батьків і вчителів: вірші, проза, картинки
-
16:20Apple знизить ціни на три топові моделі iPhone
-
16:13Представлено BMW M5: найпотужніший двигун і декор із золота
-
15:56Цей тип ходьби допоможе продовжити тривалість життя на 15 років
-
15:43Вчені оцінили настрій усього світу: шокуючі результати
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:35MONATIK – LOVE IT ритм: слухайте новий драйвовий альбом співака
-
15:24Крута колаборація: Ikea разом із Xiaomi представили стіл з безпровідною зарядкою
-
15:15Новий альбом Rammstein: слухайте всі пісні онлайн
-
15:00ТЕСТ: наскільки добре ти розбираєшся в міфології
-
14:55Ці диво-фрукти замінять дорогі вітаміни
-
14:48Бетвумен: дивіться трейлер нового серіалу DC
-
14:35День ангела Ірини 2019: значення імені та характер його власниць
-
14:19Розсекречено дизайн хетчбека BMW X1
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:58Епічні татуювання на ногах, які приковують погляд: фото
-
13:41Розкішна Ірина Шейк розбурхала мережу спокусливим знімком у спідній білизні
-
13:29Переможець Євробачення 2019: прогноз та ставки букмекерів на фінал конкурсу
-
13:13Названо найкращі номери готелів у світі: розкішні знімки
-
12:54Погода на вихідних: прогноз на 18-19 травня в Україні
-
12:42У NASA показали наслідки зіткнення галактик: фото
-
12:29З'явився новий тренд наметів для мандрів: яскраві фото
-
12:15Чоловіча кепка: як вибрати, як носити та з чим поєднувати модний аксесуар
-
11:52Це заняття допомагає зміцнити психічне здоров'я
-
11:43Настя Каменських розчулила мережу знімком з батьками
-
15:00ТЕСТ: наскільки добре ти розбираєшся в міфології
-
12:15Чоловіча кепка: як вибрати, як носити та з чим поєднувати модний аксесуар
-
08:50Верховна Рада продовжила пільговий період розмитнення євроблях
-
07:14Найстаріший Porsche у світі продадуть на аукціоні
-
00:05Євробачення 2019: результати голосування у другому півфіналі
- 16 травня
-
22:00ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал 16 травня
-
18:21Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Грузії
-
16:51Ведучі Радіо МАКСИМУМ долучилися до Дня вишиванки: колоритні фото
-
14:20ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
-
11:21Святослав Вакарчук представив свою партію Голос: хто ввійшов у команду співака
-
07:00Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки
- 15 травня
-
21:50Як часто жінки досягають оргазму: відповідь учених
-
18:25Від цього популярного напою слід відмовитися влітку
-
16:00Цікаві факти про країни світу: правда чи вигадка?
-
13:11Євробачення 2019: прогноз та ставки букмекерів на другий півфінал
-
11:0050-річна Дана Інтернешнл влаштувала ефектне шоу на сцені Євробачення 2019: відео виступу
-
09:29День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем свята
-
07:15Погода 15 травня: точний прогноз по містах України
-
00:08Євробачення 2019: результати голосування, хто пройшов у фінал
- 14 травня
-
21:51ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал 14 травня
-
16:21ТЕСТ: Вгадай, які з цих рядків написав Святослав Вакарчук!
-
12:23Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
-
10:23Популярна музика: сучасні пісні за тиждень
-
08:00Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі
-
07:33Скільки чашок кави можна випити без шкоди для здоров'я