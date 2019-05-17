Представлено BMW M5: найпотужніший двигун і декор із золота

"Заряджений" седан BMW M5 отримав лімітовану версію Edition 35 Years. Всього буде побудовано 350 таких автомобілів, кожен з яких отримає найпотужніший в історії моделі двигун, елементи декору з каталогу BMW Individual і анодовані золотом декоративні панелі.

Особливе видання BMW M5 Edition 35 Years присвячене 35-річчю моделі та засноване на M5 Competition. Під капотом седана встановлений 4,4-літровий бітурбомотор V8, який, як і на звичайній версії, видає 625 кінських сил і 750 Нм. Ювілейна M5 також оснащена повним приводом M xDrive і активним диференціалом у задній осі. Час розгону до "сотні" - 3,3 секунди, до 200 - 10,8 секунди.

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Відмінність від стандартної M5 Competition полягає у забарвленні кузова Frozen Dark Grey з каталогу BMW Individual зі спеціальною пігментацією та матово-шовковою поверхнею, нових 20-дюймових колесах кольору Graphite Grey і гальмівних супортах, пофарбованих у глянцевий чорний (також доступна карбон-кераміка із золотистими супортами).

У салоні седана встановлені мультиконтурні M-крісла, в обробці використовується шкіра, а алюмінієво-карбонові панелі анодовані золотом. На пороги нанесені написи M5 Edition 35 Jahre, а на кришку підсклянники - M5 Edition 35 Jahre 1/350.

Нинішнє покоління BMW M5 - шосте за рахунком. Перше вийшло ще у 1985 році і було побудовано на базі 535i (E28). Седан оснащувався шестициліндровим рядним двигуном об'ємом 3,5 літра від M1, який видавав 286 кінських сил і 340 Нм крутного моменту. З місця до "сотні" машина розганяється за 6,9 секунди.

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