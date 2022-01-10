У Швеції на аукціон пустять з молотка Cadillac Елвіса Преслі

У Швеції на аукціоні Car & Classic продадуть Cadillac Fleetwood Brougham 1975 року. Розкішне авто належало американському співаку та актору Елвісу Преслі.

Як йдеться на сайті аукціону, автомобіль для Елвіса Преслі збудували за індивідуальним замовленням. Це єдина відома машина, яка узагалі була зареєстрована на артиста. Співак купив авто у 1974 році за 12,5 тисячі доларів, а за два роки подарував його своєму лікареві.

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Довжина Cadillac Fleetwood Brougham – 5,9 метра, салон прикрашений велюром і оснащений клімат-контролем та люком. Там все ще стоять оригінальне радіо, ручки та кнопки.

На капоті автомобіля – ексклюзивна фігурка крилатої богині, як на Cadillac 30-х років, а під ним – величезний 8,2-літровий двигун V8.

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