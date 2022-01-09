Шоу-кар Buick Blackhawk, який засвітився у фільмі "Погані хлопці", виставили на продаж

На честь 100-річчя компанія Buick збудувала шоу-кар Buick Blackhawk. Автомобіль був представлений у 2000 році, а зараз він шукає нового власника.

Як йдеться у пресслужбі аукціону, натхнення при створенні машини дизайнери екстер'єру черпали з образу першого у світі концептуального автомобіля – Buick Y-Job 1938, автором якого був легендарний шеф-дизайнер GM Харлі Ерл. Для моделі використовували окремі стилістичні елементи автомобілів марки 30-40-х років.

І ще: Tesla Model S проїхала 1200 кілометрів на одному заряді

Blackhawk здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 5 секунд. Для цього під капотом машини встановили 8-циліндровий 7,5-літровий атмосферний мотор потужністю 463 к.с. від Buick GS, який працює в парі з 4-ступінчастим "автоматом".

Blackhawk вийшов досить великим: 5181х1986х1395 мм, а колісна база – 3277 мм. Маса машини – близько 1600 кг. Несучий кузов виконаний зі сталі, а жорсткий верх – зі склопластику. Автомобіль отримав задній привід, незалежну підвіску всіх коліс, гальма Alcan-Baer з перфорованими дисками, а також стильні 18-дюймові диски з розміром гуми 295/35 спереду і 295/45 - ззаду.

Автомобіль виглядав настільки ефектно, що його помітили у Голлівуді. У 2003 році він дебютував у комедійному бойовику "Погані хлопці" як персональне авто героя Вілла Сміта. Після участі у зйомках машина вирушила до фірмового музею GM Heritage Center. У 2009 році її продали на аукціоні за 522 500 доларів. Наразі автомобіль шукає нового власника, який визначиться 15 січня.

Читайте також: Cadillac представив футуристичний концепт без керма та педалей