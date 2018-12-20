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Найкращі весільні фото 2018, які вразять вас до мурашок

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Весільне фото молодят - фото 1
Весільне фото молодят / Fearless Photographers

Весілля – це знаковий день у життя кожної пари, тож недивно, що молодята хочуть максимально зафіксувати його в пам'яті. У цьому їм, звісно, допомагають фотографи. До вашої уваги найкращі весільні світлини 2018 року, які вражають оригінальністю!

Команда Fearless Photographers ("Безстрашні фотографи") створює воістину унікальні весільні знімки і робить все, щоб вразити своїх клієнтів. Зацініть шедевральні фото!

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Найкращі весільні фото 2018 - фото 296347

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Найкращі весільні фото 2018 - фото 296351

Багато хто вважає, що весільна метушня – це суцільні нерви. Чарівники з Fearless Photographers запевняють: весілля – це подія, яка, можливо, ніколи більше не повториться, тому у закоханих не залишається іншого вибору, як розслабитися і кайфувати від того, що відбувається.

Кумедні весільні фото - фото 296352

Кумедні весільні фото - фото 296353

Найкращі весільні фото 2018, які вразять вас до мурашок - фото 296354

Кумедні весільні фото - фото 296355

Кумедні весільні фото - фото 296356

Організація Fearless Photographers була заснована в 2010 році естетами-ентузіастами. "Я хотів продемонструвати, наскільки оригінальною і нетривіальною може бути весільна фотографія!" – говорить один з творців творчого об'єднання.

Красиве весільне фото - фото 296357

Смішне весільне фото - фото 296359

Смішне весільне фото - фото 296360

Смішне весільне фото - фото 296361

Зворушливе весільне фото - фото 296362

Кумедне весільне фото - фото 296363

Премію Fearless вручають лише креативним і талановитим фотографам, що зуміли вивести весільну фотографію за рамки традиційних знімків в стилі "ранок нареченої" і "наречена на долоньці нареченого".

Зворушливе весільне фото - фото 296364

Вишуканий знімок нареченої - фото 296365

Шира світлина з весілля - фото 296366

Оригінальний весільний знімок - фото 296367

Пара закоханих - фото 296368

Щорічно команда Fearless Photographers переглядає тисячі чудових фотознімків, щоб з них вибрати ті, які гідні премії Fearless Awards. У середньому, лише двом зі ста фотографів вдається вибитися в лідери. У 2018 році на офіційному сайті Fearless Photographers представлено 3100 найкращих робіт, і всі вони вражають.

Зворушлива світлина - фото 296371

Веселий весільний знімок - фото 296372

Красивий весільний кадр - фото 296373

Чарівне фото молодят - фото 296374

Кумедне весільне фото - фото 296375

Зворушливий кадр молодої - фото 296376

Оригінальний весільний знімок - фото 296377

Кумедний кадр з молодим - фото 296379

Сказати, що це шедеври, – нічого не сказати. Без перебільшення: після перегляду цих знімків хочеться жити, творити, любити і збирати ці безцінні миті в скарбничку спогадів. Якщо у вас теж перехопило подих після перегляду цієї краси, ставте лайк і пишіть в коментарях, який знімок сподобався найбільше.

Щасливі молодята - фото 296380

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