У Шотландії виявили унікальні наскельні малюнки

Оленів на склепіннях піраміди розгледів археолог-любитель. Ці петрогліфи можуть стати найдавнішими на Британських островах. За оцінками експертів, їх вік становить 4000-5000 років.

Зображення оленів, роботи стародавнього майстра, знайшов англієць Хеміш Фентон під час обстеження похоронної камери неолітичного курганного поховання на заході Шотландії, пише theguardian.

І ще: Вчені визначили батьківщину кавунів

Зробив він це абсолютно випадково, коли направив свій ліхтарик вгору. На зводі стелі він помітив добре промальованих дорослих самців благородних оленів, на що вказують їх розвинені роги, а поруч з ними – кілька молодих оленят.

За словами фахівців, малюнки виконані в унікальному для тутешніх місць стилі. Крім того, вони не схематичні, як раніше виявлені на Британських островах, а відрізняються анатомічними подробицями, що свідчить про майстерність древніх художників.

Цікаво, що кам'яна піраміда, де виявили петрогліфи, вважається однією з найвідоміших і добре вивчених пам'яток епохи неоліту в Шотландії.

Малюнки / The Guardian

Це цікаво: У Греції знайдено древнє унікальне святилище