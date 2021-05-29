У Греції знайдено древнє унікальне святилище

Недавні розкопки в Епідаврі на північному сході Пелопоннесу дозволили виявити святилище віком 2600 років. Дивіться, як воно виглядає!

Археологічні роботи велися в Асклепіоні – давньогрецькому храмі, присвяченому богові медицини Асклепію. Про це пише ringoon.

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Недалеко від толоса були виявлені залишки старішого святилища, датованого приблизно 600 роком до нашої ери. Це одноповерхова будівля з примітивною колонадою і підвалом. Кам'яні стіни підвалу покриті штукатуркою темно-червоного кольору, а підлога є неушкодженою мозаїкою з гальки.

Існує кілька версій походження Асклепія. Згідно з найбільш популярними переказами, Асклепій був сином Аполлона і німфи Короніди. З дитинства він був відданий на виховання кентаврові Хірону, який і навчив його мистецтву лікування. Незабаром здібний учень перевершив вчителя. Крім зцілення тілесних і душевних недуг Асклепій набув здатності воскрешати з мертвих.

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