Чому не варто пити пиво ввечері

Найпопулярніший час для вживання спиртного – ввечері після роботи, однак така звичка може викликати далеко не найприємніші наслідки. Ось чому краще не пити пиво перед сном.

Карантин збільшив шанси на збільшення споживання спиртного, адже в самоізоляції мало розваг і чимало стресу. Однак навіть келих улюбленого пива ввечері, який стає традицією, загрожує здоров'ю та серйозними наслідками.

І ще: Легенда Динамо Шовковський поділився секретними рецептами коктейлів

Наголошуємо, що алкоголь у будь-якій формі та кількості є шкідливим для здоров'я. Не існує "корисної" дози спиртного.

Вечірня пляшка пива із закусками – це просто пусті калорії, які призводять до появи зайвої ваги. Тому краще утриматись від такої звички. Відзначимо, що у середньому 350 мл пива містять 60-240 калорій.

Не можна пити спиртне ввечері

До того ж, улюблений напій чоловік часто призводить до здуття живота та малоприємних розладів шлунку. Вечірнє вживання пива змушує організм виробляти ще більше кислоти, що викликає запалення слизової оболонки кишківника.

Не варто ігнорувати той факт, що алкоголю погіршує цикл сну. Чим більше людина випиває пива, тим менші шанси добре виспатись та налагодити режим.

Читайте також: На скільки зросли продажі алкоголю у США: названі цифри