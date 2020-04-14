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Карантин Коронавірус

Чому не варто пити пиво ввечері

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Не можна пити спиртне ввечері - фото 1
Не можна пити спиртне ввечері

Найпопулярніший час для вживання спиртного – ввечері після роботи, однак така звичка може викликати далеко не найприємніші наслідки. Ось чому краще не пити пиво перед сном.

Карантин збільшив шанси на збільшення споживання спиртного, адже в самоізоляції мало розваг і чимало стресу. Однак навіть келих улюбленого пива ввечері, який стає традицією, загрожує здоров'ю та серйозними наслідками.

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Наголошуємо, що алкоголь у будь-якій формі та кількості є шкідливим для здоров'я. Не існує "корисної" дози спиртного.

Вечірня пляшка пива із закусками – це просто пусті калорії, які призводять до появи зайвої ваги. Тому краще утриматись від такої звички. Відзначимо, що у середньому 350 мл пива містять 60-240 калорій.

Не можна пити спиртне ввечері - фото 398064
Не можна пити спиртне ввечері

До того ж, улюблений напій чоловік часто призводить до здуття живота та малоприємних розладів шлунку. Вечірнє вживання пива змушує організм виробляти ще більше кислоти, що викликає запалення слизової оболонки кишківника.

Не варто ігнорувати той факт, що алкоголю погіршує цикл сну. Чим більше людина випиває пива, тим менші шанси добре виспатись та налагодити режим.

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Джерело: .medikforum
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